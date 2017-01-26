Diğer
Kategoriler

Baba kız birlikte ameliyat oldu

Dünyam Hastanesinde ameliyat olan baba kız sağlıklarına kavuştu.

Baba kız birlikte ameliyat oldu

26 Ocak 2017 14:11

Dünyam Hastanesine burunda eğrilik ve et oluşumu nedeniyle tedaviye gelen Baba İlkay Şahin ile 5 yaşındaki Elif Naz birlikte sağlıklarına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdal Cahit Topçu, “Babamız İlkayŞahin, burunda eğrilik ve et oluşumu nedeniyle bize başvurdu. Kızımız ise geniz eti denilen, boğazın arka tarafında bulunan ve nefes bozan bir durum, bademcik ve kulakta sıvı birikimi şikayeti ile bize geldi. Tanısını koyduk ve dün ikisinin de ameliyatını gerçekleştirdik. Babamıza ‘burun septoplasti’ dediğimiz ameliyatı yaptık ve etlerini radyo frekans dediğimiz yöntemle küçültme operasyonu uyguladık. Kızımıza ise bademcik ve geniz etlerini alıp, kulaklarına parasentez yaparak içeride glu dediğimiz sıvının gelip gelmediğini kontrol ettik. Glu gelmediğini gördüğümüz için de kulağa tüp takmaktan vazgeçtik. Geniz eti, bademcik ve parasentez operasyonu yaptık. İlçeden geldikleri için bir gün tuttuk hastalarımızı. Bu gün de taburcu edeceğiz. Burun ameliyatı 15 dakika kadar sürdü. Uyandırma ile birlikte bu bir saat civarı oldu. Kızımızın operasyonu ise yaklaşık 20 dakika süren bir operasyon oldu. Yine uyandırma ile birlikte bira saat yatağına ulaşma süresi oldu.” diye konuştu.

Kızını cesaretlendirmek için ameliyata girmeye karar verdiğini söyleyen Baba İlkay Şahin ise, “Benzer problemlerimiz vardı kızımla. Benim de ameliyat olmam durumunda kendisinin ameliyat olacağını söyledi. Doktorumuz da sağ olsun bize çok güzel yardımlarda bulundu. Hem kendisine hem de hastane personeline çok teşekkür ediyoruz. Kızımla birlikte ameliyatlarımızı bitirdik, evimize gideceğiz.” ifadelerini kullandı. 

Selma Kara

Etiketler: ameliyat, Dünyam Hastanesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 1°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 4°C

  • Bursa

    Bursa 0°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!