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Baba, kızına ve damadına kurşun yağdırdı

İzmir’in Çiğli ilçesinde, iddiaya göre aralarındaki para anlaşmazlığı bulunan baba, kızı ve damadına evlerinin önünde arabadan indikleri sırada pompalı tüfekle ateş açtı. Zanlının damadı hayatını kaybederken, kızı ise ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Baba, kızına ve damadına kurşun yağdırdı

22 Şubat 2017 11:24

Olay, geçtiğimiz 8 Şubat günü, Sasalı Mahallesi 118 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit Murat Osmanoğlu ile aynı şirkette birlikte çalıştığı eşi Özlem Osmanoğlu, iş çıkışı evlerine araba ile gelip indiler. Bu sırada çifti bekleyen, çiftin arabadan inmesi ile ortaya çıkan Özlem Osmanoğlu’nun babası Ali A.,"Bunu siz istediniz" diye bağırarak elindeki pompalı tüfekle çifte ateş açtı. Önce damadını vuran Ali A. daha sonra kızını vurdu.

Arabalarını da yaktı

Osmanoğlu çiftinin yerde kanlar içerisinde yatması üzerine şüpheli Ali A., kızının ve damadının geldiği aracı benzinle yakıp arabasıyla olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Murat Osmanoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Özlem Osmanoğlu ise hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altında olan Özlem Osmanoğlu’nun sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. İzmir Jandarma ekiplerinin, kaçan zanlı Ali A.’yı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Para anlaşmazlığı iddiası

Öte yandan, emekli olan Ali A. ile damadı Murat Osmanoğlu arasında para anlaşmazlığı olduğu ileri sürüldü. Ayrıca Osmanoğlu’nun şikayeti üzerine Ali A.’nın oğlunun avukatlık diplomasının iptal olduğu iddia edilirken, bu olanlar nedeniyle olayların büyüdüğü belirtildi. 

Etiketler: baba, damat, İzmir, kurşun yağmuru


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