Baba kurbanı çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Fatih’te dün akşam saatlerinde babası N.T. tarafından öldürülen 10 yaşındaki Yiğitcan T. için cenaze töreni düzenlendi. Arnavutköy Asri mezarlığının içinde bulunan camide düzenlen törene ailenin yakınları akın etti. Törende küçük çocuğun annesi gözyaşlarına boğuldu. Ayakta duramayan acılı anne yere oturarak sakinleşmeye çalıştı. Yakınlarının teselli ettiği acılı annenin hali görenlerin yüreklerini dağladı.

Küçük Yiğitcan’ın naaşı kılınana cenaze namazının ardından Asri mezarlığında toprağa verildi.

(Volkan Kayalar/İHA)