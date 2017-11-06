Diğer
Kategoriler

Baba kurbanı çocuk son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Fatih’te babası tarafından öldürülen 10 yaşındaki Yiğitcan T.’nin cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan annesi yürekleri dağladı.

Baba kurbanı çocuk son yolculuğuna uğurlandı

06 Kasım 2017 15:29

Fatih’te dün akşam saatlerinde babası N.T. tarafından öldürülen 10 yaşındaki Yiğitcan T. için cenaze töreni düzenlendi. Arnavutköy Asri mezarlığının içinde bulunan camide düzenlen törene ailenin yakınları akın etti. Törende küçük çocuğun annesi gözyaşlarına boğuldu. Ayakta duramayan acılı anne yere oturarak sakinleşmeye çalıştı. Yakınlarının teselli ettiği acılı annenin hali görenlerin yüreklerini dağladı.

Küçük Yiğitcan’ın naaşı kılınana cenaze namazının ardından Asri mezarlığında toprağa verildi.

(Volkan Kayalar/İHA)

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç