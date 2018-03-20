Diğer
Kategoriler

Baba mirası lüks taksiye yoğun ilgi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde taksicilik yapan Volkan Öztürk, vefat eden babasından hatıra kalan lüks taksiye binmek için müşterilerin adeta sıra beklediğini söyledi.

Baba mirası lüks taksiye yoğun ilgi

20 Mart 2018 21:27

Ordu’da 45 yıldan fazla taksicilik yapan ve askerdeki bir anısından sonra ‘Korsan Hakkı’ lakabı takılan Hakkı Öztürk, çocukluk yıllarından itibaren lüks otomobil hayali ile yaşıyordu. Yıllarca Ordu sokaklarında direksiyon sallayan Öztürk, ticari taksilerde uygulanan ÖTV indirimi ile hayalini kurduğu otomobiline kavuşabildi. Son model aracı ile taksicilik yapmaya devam eden Hakkı Öztürk, aracına kavuştuktan yaklaşık 6 ay sonra kanser hastalığı sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti. Baba mirası olarak kalan lüks taksi ile şimdilerde Korsan Hakkı lakaplı şoförün oğlu Volkan Öztürk hizmet veriyor.

“Babamın hayalindeki markaydı” 

Babasının, uzun yıllar boyunca bu marka otomobilin hayali ile yaşadığını ve vefatından yaklaşık 6 ay önce bu isteğine kavuştuğunu belirten Volkan Öztürk, böyle bir mirasla taksicilik yapmaktan gurur duyduğunu söyledi. Öztürk, “Babam 4 ay önce vefat edince bu iş bize kaldı. Babamın yanında da yaklaşık 15 yıl taksicilik yaptım. Araç babamındı, kendisi bu aracı ÖTV indirimi ile almıştı. 6 ay kadar kullanabildi, ardından da vefat etti. Kullandıkça babamı hatırlıyorum” dedi.

“Ordu halkına böyle bir taksi yakışır” 

Fiyatların, diğer taksilere göre aynı olduğunu aktaran Volkan Öztürk, ”Müşterilerimizin tepkisi çok güzel. Araç lüks olduğu için müşteriler ilgi gösteriyor. Durağı arayan müşterilerimiz özellikle bizi çağırıyorlar. Bu araca binmek için adeta yarışıyorlar. Bizler de halkımıza sorunsuz bir şekilde hizmet vermek için titiz ve dikkatli bir şekilde çalışıyoruz. Ordu halkına da böyle bir araç yakışır” ifadelerini kullandı. 

Taksici Volkan Öztürk ayrıca, lüks taksiyi görenlerin güzel tepki verdiklerine dikkat çekerek, olumlu yorumlar aldıklarını sözlerine ekledi. Taksinin arka camını da babasının fotoğrafı ile kaplattıran Volkan Öztürk, aracı bu şekilde herkesin tanıdığını sözlerine ekledi.  


Selim Kuşcu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç