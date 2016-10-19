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Baba, oğlu ve gelini uyuşturucudan gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden baba, oğlu ve gelini gözaltına alındı.

Baba, oğlu ve gelini uyuşturucudan gözaltına alındı

19 Ekim 2016 11:30

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alınan bir istihbaratı değerlendiren Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadelede Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A. (63) ile oğlu H.A.'nın (45) 2 katlı evlerine operasyon düzenledi. Evde ve evin çatısında yapılan aramada 2 kilo 864 gram esrar maddesi, 2 adet terazi, çatıdaki saksılarda ekili 208 kök dişi Hint keneviri bitkisi, 1 adet tabanca, 56 adet mermi, 1 adet tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 350 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili baba A.A., oğlu H.A. ile gelini S.A. (36) yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 3 kişi, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 

Muammer Ay

Etiketler: baba, gözaltı, oğul, uyuşturucu


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