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Baba-oğul dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde lokanta sahibi ve oğlu, aralarında husumet bulunan aileye kurşun yağdırdı. Kavgada 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Baba-oğul dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

27 Eylül 2016 17:46

İddiaya göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada lokanta sahibi Ü.G ile ismi öğrenilemeyen oğlu, T.N.K, Ü.K, S.K ve Ş.K ile aralarında önceye dayanan husumet nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi Ü.G isimli lokanta sahibi ve oğlu Siverek'ten geldikleri öğrenilen şahıslara silah ateş etmeye başladı. Olayda T.N.K, Ü.K, S.K, ve Ş.K isimli şahıslar yaralanırken yanlarında bulunan 4 yaşındaki Ferhat Kılıç ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans geldi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ferhat Kılıç tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı. Polis, lokanta ve hastane çevresi başta olmak üzere tüm ilçede ikinci bir olayın yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alırken olaya karıştıkları ileri sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Uğur Kuş 

 

Etiketler: şanlıurfa


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