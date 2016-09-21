Diğer
Kategoriler

Baba-oğul köpek yüzünden öldürüldü

Samsun'da köpek yüzünden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akrabalarının silahlı saldırısına uğrayan baba-oğul hayatını kaybetti.

Baba-oğul köpek yüzünden öldürüldü

21 Eylül 2016 19:34

Olay, Samsun'un Ladik ilçesinin Gürün Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpek yüzünden akrabaları olan Y.A. ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen İsmet Demir (76) ile oğlu Mehmet Demir (48), pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Y.A.'nın önce Mehmet Demir'i vurduğu ardından da babasına ateş açıp kaçtığı öğrenildi. Baba-oğul silahlı saldırıda hayatlarını kaybetti. Jandarma kaçan Y.A.'yı yakalamak için soruşturma başlattı. Öldürülen Mehmet Demir ile İsmet Demir'in cenazeleri otopsi için Samsun Adli Tıp Şubesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay
SAMSUN 


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!