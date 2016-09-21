Olay, Samsun'un Ladik ilçesinin Gürün Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpek yüzünden akrabaları olan Y.A. ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen İsmet Demir (76) ile oğlu Mehmet Demir (48), pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Y.A.'nın önce Mehmet Demir'i vurduğu ardından da babasına ateş açıp kaçtığı öğrenildi. Baba-oğul silahlı saldırıda hayatlarını kaybetti. Jandarma kaçan Y.A.'yı yakalamak için soruşturma başlattı. Öldürülen Mehmet Demir ile İsmet Demir'in cenazeleri otopsi için Samsun Adli Tıp Şubesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay

SAMSUN