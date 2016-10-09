Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'nın bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Bayram Aksu'nun eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Uzman Çavuş Bayram Aksu'nun şehit olduğu haberi Samsun'un Yakakent ilçesindeki babaevine ateş düşürdü. Yakakent Mutaflı Mahallesi Çaycıksuyu Yaylası'ndaki ailesine acı haberi Yakakent Kaymakamı Yusuf Gemici ve Alaçam Garnizon Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt verdi. Acı haberi alan şehidin babası Dursun ve annesi Ünzile Aksu gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi alan şehidin yakınları da eve akın etti.

4 yıllık asker olan şehit Uzman Çavuş Bayram Aksu’nun 4 yıllık eşi Derya Aksu'nun 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. 10 kardeş olan şehit Uzman Çavuş Bayram Aksu'nun geçen Temmuz ayında Şemdinli ilçesine tayin olduğu belirtildi. Cenazenin nerede toprağa verileceğine ise eşinin karar vereceği öğrenildi.

Ahmet şükrü uluçay

Samsun