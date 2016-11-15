Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrasının, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde gerçekleştirdiği Atatürk’ü Anma Konserinde, dünyaca ünlü baba-oğul, aynı sahneyi paylaştı. Orkestranın genel müzik direktörü ve onursal şefi de olan sanatçısı Alexander Rudin’in yönettiği konser, Mozart’ın K 155 Re Majör 2 numaralı Milan Senfonisi ile açılırken ardından bestecinin K 271 Re Majör 7. Keman Konçertosu ile devam etti. Dünya çapında birçok keman yarışmasını kazanan, ilk solistlik deneyimini 9 yaşında yaşayan, günümüz kuşağının en yetenekli ve heyecan verici konser solisti olarak adlandırılan 24 yaşındaki virtüöz Fedor Rudin, İzmirli müzikseverlerce ayakta alkışlandı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, Avusturyalı bestecinin K 199 No27 Sol Majör Senfonisi ile son buldu.

