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Baba Rudin yönetti oğul Rudin çaldı

Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrasının Atatürk'ü Anma Konserinde şef Alexander Rudin, keman solisti oğlu Fedor Rudin ile birlikte sahne aldı. Oğul Rudin, Türkiye’deki 30. sanat yılını kutlayan dünyaca ünlü viyolonsel sanatçısı babası Alexander Rudin’in yönettiği orkestra eşliğinde, Mozart’ın eserlerini yorumladı.


15 Kasım 2016 10:15

Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrasının, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde gerçekleştirdiği Atatürk’ü Anma Konserinde, dünyaca ünlü baba-oğul, aynı sahneyi paylaştı. Orkestranın genel müzik direktörü ve onursal şefi de olan sanatçısı Alexander Rudin’in yönettiği konser, Mozart’ın K 155 Re Majör 2 numaralı Milan Senfonisi ile açılırken ardından bestecinin K 271 Re Majör 7. Keman Konçertosu ile devam etti. Dünya çapında birçok keman yarışmasını kazanan, ilk solistlik deneyimini 9 yaşında yaşayan, günümüz kuşağının en yetenekli ve heyecan verici konser solisti olarak adlandırılan 24 yaşındaki virtüöz Fedor Rudin, İzmirli müzikseverlerce ayakta alkışlandı.
Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, Avusturyalı bestecinin K 199 No27 Sol Majör Senfonisi ile son buldu.
 

Etiketler: Baba Rudin


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