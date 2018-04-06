Diğer
Kategoriler

Baba ve 12 yaşındaki oğlunu dayak yeme korkusu ile öldürmüş

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bir baba ve 12 yaşındaki oğlunun ölümü ile ilgili gözaltına alınan çoban S.S., "Daha önce beni dövdü, eşyalarımı gasp etti. Hayvanları getirirken karşılaştık. Beni döveceği korkusuyla ateş ettim" diye ifade verdi.

Baba ve 12 yaşındaki oğlunu dayak yeme korkusu ile öldürmüş

06 Nisan 2018 14:51
Baba ve 12 yaşındaki oğlunu dayak yeme korkusu ile öldürmüş - Tıkla İzle

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin Mahallesi'nde dün akşam devriye gezen jandarma ekipleri park halinde bulunan 38 VN 274 plakalı aracı incelerken içinde iki kişinin hareketsiz yattığını gördü. Jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, 35 yaşındaki baba B.A. ve oğlu Y.C.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda B.A. ve 12 yaşındaki oğlunun av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili çoban S.S. gözaltına alındı. Dün gece gözaltına alınan S.S.'nin, "B.A. daha önce beni darp ederek kişisel eşyalarımı gasp etmişti. bu olayı jandarmaya bildirirsem kulağını keserim diye beni tehdit etti. Bu nedenle aramızda husumet vardı. Dün akşam 17.45 sıralarında hayvanları mahalleye getirdiğimde karşılaştık. Beni döveceği korkusu ile elimde bulunan av tüfeği ile ateş ettim" diye ifade verdiği ortaya çıktı.  

Turan Bulut

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç