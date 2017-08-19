Baba ve iki oğlu tarla yüzünden öldürüldü

Olay, Karapınar ilçesine bağlı Yeni Yayla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarla meselesi yüzünden husumetli olan Yakup K. (45), tarla komşusu Celal Altuntaş (65) ve oğulları Şemset (34) ile İsmail Altuntaş’ı (29) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken incelemelerin ardından cenazeler Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Özcan Saraç