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Baba ve iki oğlu tarla yüzünden öldürüldü

Konya’da tarla meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve 2 oğlu av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Baba ve iki oğlu tarla yüzünden öldürüldü

19 Ağustos 2017 18:38

Olay, Karapınar ilçesine bağlı Yeni Yayla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarla meselesi yüzünden husumetli olan Yakup K. (45), tarla komşusu Celal Altuntaş (65) ve oğulları Şemset (34) ile İsmail Altuntaş’ı (29) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken incelemelerin ardından cenazeler Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Özcan Saraç

Etiketler: kavga, Konya, tarla


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