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Baba ve kızı ölümden döndü

Zonguldak’ta baba ve kızın içinde bulunduğu minibüs kontrolden çıkıp dereye uçtu. Baba ve kızı ise minibüsten atlayarak son anda ölümden kurtuldu.

Baba ve kızı ölümden döndü

25 Kasım 2016 23:32
Baba ve kızı ölümden döndü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Fevkani Köprüsü üzerinde meydana geldi. Cem Bakır idaresindeki 67 EL 798 plakalı minibüs bir anda kontrolden çıktı. Köprünün demir korkuluklarına çarpan minibüs dereye uçtu. Baba Cem Bakır ve minibüste bulunan kızı 17 yaşındaki Zadecan Bakır ise minibüsten son anda atlayarak kurtuldu. 30 metreden Asma Deresi’ne uçan minibüs ise hurdaya döndü. Olay yerine ise AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Faciadan hafif yaralı kurtulan 17 yaşındaki Zadecan Bakır ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Cem Bakır ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: baba-kız, ölümden dönme, Zonguldak


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