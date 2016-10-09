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Baba ve oğlu feci şekilde can verdi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybederken, 1 çocuk da yaralandı.

Baba ve oğlu feci şekilde can verdi

09 Ekim 2016 20:11

Edinilen bilgiye göre, Besni’ye bağlı Kevcalı köyünde Bekir Kocaman idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Bekir Kocaman ve çocukları Tekin ve Furkan Kocaman yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Bekir Kocaman (35) ve oğlu Furkan Kocaman (8) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Tekin Kocaman’ın (4) ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba ve oğlunun cenazeleri Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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