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Baba ve oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Baba ve oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

07 Temmuz 2017 18:02

Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 15.30 sıralarında Akhisar'ın Kayalıoğlu Mahallesi girişinde İzmir-İstanbul Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. Akhisar'dan Manisa istikametine doğru ilerleyen 45 HC 276 plakalı B.A. (55) yönetimindeki transit sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçti. O sırada karşı şeritten Akhisar yönüne doğru gelen Ahmet Sarıoğlu yönetimindeki 45 VY 727 plakalı transporter ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralılara müdahale etti. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 45 VY 727 plakalı transporterda bulunan 55 yaşındaki Ahmet Sarıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken araçtaki oğlu oğlu Tarık Sarıoğlu (32) ise ağır yaralı olarak Özel Doğuş Hastanesine kaldırıldı. Tarık Sarıoğlu (32) Özel Doğuş Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer araç sürücüsü yaralı B.A. ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan B.A.'nın durumunun iyi olduğu ve vücudunun belirli bölümlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili Jandarma ve polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

Barış Gezici
 

Etiketler: akhisar, manisa


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