Olay, 16 Nisan 2016 tarihinde Orta Mahalle İsa Çelebi Sokak’ta meydana gelmişti. Beraber alkol aldıkları ileri sürülen ve aralarında tartışma çıkan Murat Ş.’in E.K.’nin kafasına sandalye vurduğu iddia edilmişti. Ardından babası E.K.’ye sandalyenin vurulduğunu gören oğlu E.K., Murat Ş.’yi bıçakla yaraladı. Bıçakla yaralanan Murat K., olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında baba ve oğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.

Olayla ilgili davanın son duruşması 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, baba ve oğlunu ‘Kasten Adam Öldürme’ suçundan müebbet hapse mahkum etti.

Aydın Sarıoğlu