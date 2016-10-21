Diğer
Kategoriler

Baba ve oğluna müebbet hapis

Eskişehir’de bir kişiyi öldürdükleri ileri sürülen baba oğul müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Baba ve oğluna müebbet hapis

21 Ekim 2016 18:20

Olay, 16 Nisan 2016 tarihinde Orta Mahalle İsa Çelebi Sokak’ta meydana gelmişti. Beraber alkol aldıkları ileri sürülen ve aralarında tartışma çıkan Murat Ş.’in E.K.’nin kafasına sandalye vurduğu iddia edilmişti. Ardından babası E.K.’ye sandalyenin vurulduğunu gören oğlu E.K., Murat Ş.’yi bıçakla yaraladı. Bıçakla yaralanan Murat K., olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında baba ve oğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.

Olayla ilgili davanın son duruşması 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, baba ve oğlunu ‘Kasten Adam Öldürme’ suçundan müebbet hapse mahkum etti. 

Aydın Sarıoğlu

Etiketler: baba oğul, eskişehir, müebbet hapis cezası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!