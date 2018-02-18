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Baba ve oğlunun mezar taşı 6 ayda üç kez çalındı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Mehmet ve Ayşe Güden çiftinin aynı mezara defnettikleri oğlu ve torunlarının mezar taşı üçüncü kez çalındı. Duruma tepki gösteren aile, "Bizim derdimiz bize yetiyor, artık yeter çalmayın, kırmayın" diyerek isyan etti.

Baba ve oğlunun mezar taşı 6 ayda üç kez çalındı

18 Şubat 2018 10:23

65 yaşındaki Mehmet Akgüden ve Ayşe Hanım Akgüden, 2005 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden 33 yaşındaki oğulları Şenol Akgüden ile 6 ay önce bir kavgada cinayete kurban giden 22 yaşında torunları Mehmet Can Akgüden’i aynı mezara defnettiler. Evlat acısından sonra torun acısı da yaşayan çift, oğulları ve torunlarının Denizli Asri Mezarlık’taki mezarının taşının altı ayda üçüncü kez çalınmasına isyan etti.

Gözyaşları içinde duruma tepki gösteren 65 yaşındaki Ayşe Hanım Akgüde, "İki kere yaptırdık mezar taşını, bu üçüncü, bunu da çalarlarsa vicdanlarına kalmış artık. Vicdanı sızlamayanın biri. 14 senedir hiç elleyen olmuyordu, şu 6 ayın içerisinde üçüncü mezar taşı bu. Kendi mezarlarının üzerine dikilsin, kim götürdüyse hakkımızı helal etmiyoruz. 33 yaşında öldü benim oğlum. 22 yaşında da torunum öldü. İkisi aynı yerde yatıyor. Bu kadar rahatsız etmesinler. Ne var burada niye çalıyorlar, altın değil. Her cuma geliyoruz biz buraya. Akşama kadar biz burada oyalanıyoruz" dedi.

TORUNUNUN DOĞUM GÜNÜNDE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Akgüden ise, evlat ve torun acısının üzerine bir de böyle bir acı yaşadıklarını belirterek, "Önce oğlum öldü, 2005 yılının Aralık ayında vefat etti. 12 sene sonra torunum vefat etti. Babasının öldüğü gün torunumun doğum günüydü. Gözümüzün yaşı kurumuyor. Bu acının üzerine bir de hırsızlar acımızı ikiye katladı. Mezar taşını çalıyorlar. Bir oldu yaptırdık, iki oldu yaptırdık, üçüncü defa annesi yaptırmış, bilemiyorum bunu da götürürlerse ne diyeceğim. Ne istiyorlar benim taşımdan. Evlatlarımın ne günahı vardı. Allah’a havale ediyorum dayanamıyoruz" diye konuştu.

Oğulları ve torunlarının bulunduğu mezarı her hafta ziyaret ettiklerini anlatan Mehmet ve Ayşe Hanım Akgüden, genç yaşta hayatını kaybeden torunlarının babası için yazdığı şiiri ve söylediği şarkıyı da mezarı başında dinledi.

Bayram Coşkun
 

 

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