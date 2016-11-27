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Baba yüreği madenci oğlunun acısına dayanamadı

Zonguldak’ta üç yıl önce 8 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasından sağ kurtulan, 6 gün önce de göçükte ölen madenci Mustafa Sarı’nın 70 yaşındaki babası Mehmet Sarı, oğlunun ölümüne dayanamadı. Kalp krizi geçiren yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti.

Baba yüreği madenci oğlunun acısına dayanamadı

27 Kasım 2016 18:05
Baba yüreği madenci oğlunun acısına dayanamadı - Tıkla İzle

Zonguldak’ta 7 Ocak 2013 tarihinde meydana gelen ve 8 işçinin hayatını kaybettiği maden patlamasından sağ kurtulan 41 yaşındaki Mustafa Sarı altı gün önce özel bir maden ocağında göçükte kaldı. Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında tavan göçmesi sonucu 9.5 saat sonra cesedine ulaşılan iki çocuk babası madenci Mustafa Sarı, sevenlerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Oğlu Doğukan’ın 2013 yılındaki feryatları babasını görünce sevinç gözyaşlarına dönmüş, faciadan sağ kurtulan madenci uzunca bir süre inşaat sektöründe çalışmıştı. Ailesini geçindirmek için yeniden madende işe başlayan Mustafa Sarı’nın ailesi altı gün önce acı haberle yıkılmıştı.

Acısına dayanamadı

Maden işçisinin eşi Ayten Sarı'nın iki çocuğuyla verdiği mücadelede, ölen işçinin anne ve babası da torunlarına destek olmaya çalışıyordu. Ancak maden işçisinin babası Mehmet Sarı da oğlunu kaybetmenin üzüntüsüne daha fazla dayanamadı.

Dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlanan Mehmet Sarı, kalp krizi geçirdi. Fenalaşan 70 yaşındaki Mehmet Sarı, dün akşam saatlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan yaşlı adam oğlunun acısına fazla dayanamadı. Baba Mehmet Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Daha Mustafa Sarı’nın acısı geçmeden ailenin dünyası ikinci kez yıkıldı. Yaşlı adamın cenazesi ise yarın öğlen namazının ardından oğlu Mustafa Sarı’nın son yolculuğuna uğurlandığı Safatepe Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. 

Ömer Tekcan - Onur Altındağ
ZONGULDAK 


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