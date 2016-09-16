Diğer
Kategoriler

Babaanneye torun dayağı

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesindeki bir kadın torunu tarafından darp edildiğini iddia ederek davacı oldu.

Babaanneye torun dayağı

16 Eylül 2016 17:28

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kovanlı mahallesinde Hayriye S. isimli kadının torunu S.S. tarafından nafaka yüzünden darp edildiği iddia edildi. Eşi ile 46 yıldır yurt dışında yaşayan Hayriye S. emekli olduktan sonra yaz tatilini geçirmek üzere Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kovanlı Mahallesi’ne geldi. Hayriye S.’nin 15 yıl önce eşinden boşanan oğlundan olan torunu S.S., annesinin aldığı 350 TL nafakanın kesilmesi talebine tepki göstererek, “Nafakayı keserseniz, karşılığında 1 adet daire vereceksiniz” tehdidinde bulunduğu ve bu talebine olumlu yanıt alamayınca babaannesini darp ettiği iddia edildi. Gözünde görme kaybı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu tespit edilen Hayriye S., dayak yediği torununu küçük yaştan beri bakıp büyüttüğünü, okuttuğunu ve her türlü ihtiyacını karşıladığını savundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!