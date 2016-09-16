Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kovanlı mahallesinde Hayriye S. isimli kadının torunu S.S. tarafından nafaka yüzünden darp edildiği iddia edildi. Eşi ile 46 yıldır yurt dışında yaşayan Hayriye S. emekli olduktan sonra yaz tatilini geçirmek üzere Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kovanlı Mahallesi’ne geldi. Hayriye S.’nin 15 yıl önce eşinden boşanan oğlundan olan torunu S.S., annesinin aldığı 350 TL nafakanın kesilmesi talebine tepki göstererek, “Nafakayı keserseniz, karşılığında 1 adet daire vereceksiniz” tehdidinde bulunduğu ve bu talebine olumlu yanıt alamayınca babaannesini darp ettiği iddia edildi. Gözünde görme kaybı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu tespit edilen Hayriye S., dayak yediği torununu küçük yaştan beri bakıp büyüttüğünü, okuttuğunu ve her türlü ihtiyacını karşıladığını savundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.