Babaeski’de kurtuluş coşkusu

Düzenlenen törene, Babaeski Kaymakamı Tarkan Keskin, CHP Kırklareli Milletvekilleri Türabi Kayan, Vecdi Gündoğdu, 1’inci Zırhlı Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tank Albay Coşkun Önal, Belediye Başkanı Av. Abdullah Hacı, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Koz, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, gaziler, kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kaymakam Tarkan Keskin, 1’inci Zırhlı Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tank Albay Coşkun Önal ve Belediye Başkanı Av. Abdullah Hacı tarafından, öğrencilerin, halkın ve protokol üyelerinin kurtuluş gününü kutlandı.

Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Grup Lalacık Mahalli Halk Oyunları Ekibi gösterisi esnasında protokoldeki yerinden kalkarak, gruptaki bir folklorcunun kasketini giydi ve folklor ekibi ile birlikte oyun oynadı ve ayrıca davul çaldı.