Babalar Günü’ne özel hediye seçenekleri sunuldu

Beymen, Babalar Günü için dünyaca ünlü markaların 2018 Yaz koleksiyonlarından farklı fiyat aralıklarında yüzlerce hediye seçeneği sunacak. Yapılan şirket açıklamasına göre Beymen çatısı altında modaseverlerle buluşan aralarında Etro, Missoni, Paul Smith, Fedeli, Kiton, Brunello Cucinelli, Herno, Belstaff, Alpha Studio’nun da bulunduğu dünyaca ünlü markaların en seçkin hazır giyim koleksiyonları Babalar Günü’nde babasını sevindirmek isteyenlerin tercihi olacak.

Henderson, Barrett, Tod's, Church's, ZeSantoni, Common Projects, Green George, Castaner, Bottega Veneta’nın 2017 Yaz koleksiyonlarında yer alan birbirinden şık ayakkabı ve çantaları arasından hediye seçimini yaparak babaların şıklığı tamamlanabilecek. Bottega Veneta, Saint Laurent, Fendi, Paul Smith’in 2017 yaz koleksiyonlarında yer alan aksesuar çeşitleri, İtalyan Borsalino’nun şapkaları, Tateossian’ın kol düğmeleri ve bileklikleri babalar için stoklarda yer alıyor.