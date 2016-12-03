Edinilen bilgilere göre, 9 Kasım tarihinde yapılan bir ihbarı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.A. isimli bir kişinin oğulları Y.A ve Ö.A.A'yı terör örgütü DEAŞ'a katılmaları için İstanbul'a gönderdiğini tespit etti. Yapılan tespitler üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bilgi verildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bilgiyi değerlendiren İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri 10 Kasım tarihinde İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen 2 kardeşle birlikte onları karşılayan Y.D. isimli kişinin Sultangazi'de bir adrese gittiğini belirledi.

Yapılan tespitler üzerine Sultangazi'deki adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 6 şüpheli gözaltına alınırken DEAŞ'a gönderilmek istenen 2 çocuk ise kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanırken, 2 kardeş ise İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından teyzeleri G.E'ye teslim edildi.

Baba El Kaide üyesi çıktı

Öte yandan, çocuklarını terör örgütü DEAŞ'a katılmaları için İstanbul'a gönderdiği iddia edilen baba Ş.A'nın daha önce terör örgütü El-Kaide üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Tugay Saday