Babalarının ‘okul’ vasiyetini yerine getirdiler

Antalya’da Valilik, Muratpaşa Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverler arasında, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi’ne yapılması planlanan 24 derslik ilkokul binası için protokol imzalandı. Valilik binasında düzenlenen protokole Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Doğuyaka Mahallesi Muhtarı Kemalettin Uluçay ve okul için bağışta bulunan hayırseverlerden Çiğdem, Hakan ve Ahmet Zaman kardeşler katıldı.

1,5 yıl önce hayatını kaybeden Salih Fikri Zaman’ın çocuklarından Çiğdem, Hakan ve Ahmet Şevki Zaman kardeşler, babalarının okul vasiyetini yerine getirebilmek için Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kendilerine iletilen teklifi olumlu karşıladı. Babalarının ismi olan Salih Fikri Zaman’ın isminin verileceği okul için Zaman kardeşler ile bir başka hayırsever Görgün Şıkman tarafından 600 bin lira bağışta bulunulurken, yine Zaman kardeşlerden Ahmet Şevki Zaman şahsına ait bin 695 metrekarelik arsayı bağışladı. Muratpaşa Belediyesi de 5 bin 525 metrekarelik arsa bağışında bulundu.

Türkiye birincisi olduğunu öğrenince bağışı yükseltti

Protokol öncesi ise Vali Münir Karaloğlu ile Zaman kardeşler arasındaki ilginç diyaloglar dikkat çekti. Vali Karaloğlu’nun ‘İşler nasıl gidiyor?’ sorusuna kardeşlerden Ahmet Şevki Zaman’ın Türkiye’de en çok araba satan olarak birinci bitirdik demesi üzerine, Karaloğlu, "Bunu duyduğum iyi oldu" dedikten sonra, "Esas katkıyı aslında Muratpaşa Belediyemiz vermiş. Toplam arsamız 7 bin, bunun 5 binini belediyemiz karşılanmış. Kalan bin 695 metrekaresi sizin üzerinize. 600 bin lira da ilave bağışta bulunuyorsunuz. Siz girmeden önce ben rakamlara baktım, dedim ki, belediyenin katkısı daha çok olmuş hayırseverden. Sizin katkınızı arttıracağız biraz. ‘Türkiye birincisi olduğunuzu öğrenmem iyi oldu’ dediğim oydu zaten. Bunu bir milyon 600 bin yapalım" teklifine, hayırsever kardeşlerden olumsuz yanıt geldi. Hayırsever Ahmet Şevki Zaman, "Başta 600 bin işin içerisinde yoktu, sonradan böyle olunca tamam onu da biz bir şekilde yapalım’ dedik. Çünkü babamın varisleri olarak üçümüz de katkı yapmak zorundayız. Hepimiz de aynı katkıyı yapabilir miyiz bilmiyorum. İnşallah başka zaman başka bir şekilde katkımızı sağlarız’ diyerek nazikçe reddetti. Vali Karaloğlu bu sefer kardeşlerden Hakan Zaman’a ‘Sen biraz sık bakalım’ teklifinde bulundu. Bunun üzerine ise Hakan Zaman da ‘Biz elimizden geleni yaptık’ yanıtını verdi.

"Tekli eğitime geçmeliyiz"

Odada gülüşmelere neden olan diyalogların ardından konuşan Vali Karaloğlu, amaçlarının 2019’a kadar Antalya’da bin derslik inşa etmek olduğunu kaydetti. Başbakan Binali Yıldırım’ın tekli eğitime geçilebilmesi için kendilerine talimatının olduğunu belirten Karaloğlu, "Sabahçı, öğlenci uygulamasından vazgeçip, çocuklar sabah belirli bir saatte okula gidecek, herkes aynı standartta okulda kalacak. Bunun için alt yapı oluşturmamız lazım. Devletimizin, belediyelerimizin bu amaç için katkısı devam ediyor, bir taraftan da hayırseverlerimiz devletin bu yükünü alma noktasında Antalya’da bugüne kadar bir çok protokol imzaladık. Bugün de yeni protokol yapacağız. Ben Zaman ailesini tebrik ediyorum. Rabbim hayrınızı kabul etsin" diye konuştu.

"Belediye olarak katkıda bulunmaktan çok memnunuz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da, "Muratpaşa’mızda yaşam standardını yükseltmek için eğitim kalitesini, eğitim kurumu yoğunluğunu arttırmamız lazım. Bu anlamda biz de belediye olarak katkıda bulunmaktan dolayı çok memnunuz" dedi.

"Babamız da mutlu olmuştur"

Babalarının kendilerine okul vasiyeti olduğunu belirten kardeşlerden Ahmet Şevki Zaman ise, "Ümit ediyorum ki o da çok mutlu olmuştur bundan. Biz de devletimize ve şehrimize bir nebze katkı yapabiliyorsak bununla beraber bizim için de çok önemli çünkü biz buranın yerlisiyiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Antalya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Muratpaşa Belediyesi ve hayırseverler arasında protokol imzalandı.

Suat Metin