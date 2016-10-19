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Babam ve Ailesi dizisinin yapımcısından o iddialara yanıt!

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin setinde yönetmen krizi yaşandığı iddia edilmişti...

Babam ve Ailesi dizisinin yapımcısından o iddialara yanıt!

19 Ekim 2016 09:36

Kanal D ekranlarında 5. bölümüyle izleyiciyle buluşan "Babam ve Ailesi" dizisinin yapımcısı Gold Film, dizinin yönetmeni Nihat Durak'la sık sık problem yaşandığı gerekçesiyle yeni bir yönetmen arayışına gidildiği yönündeki iddiaları yazılı bir açıklamayla yalanladı.

İşte, Gold Film'in o açıklaması:

"Yapımcılığını Gold Film' in üstlendiği, Kanal D ekranlarında yayınlanan Babam ve Ailesi dizisinin yönetmeni Nihat Durak ile ilgili çıkan haberler tamamen asılsızdır.

Dizimizin yönetmeni Nihat Durak, set ekibi ve oyuncularla herhangi bir problem yaşamamaktadır. Set tüm hızıyla devam etmektedir."


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