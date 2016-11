Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin kurulu, BEST Balıkesir, Gaziantep Basketbol maçı sırasında BEST oyuncusu Culpepper'ın yayın yapan televizyon kamerasına çarparak sakatlanması sonrası görevli kameramana sarf ettiği sözler nedeniyle o müsabakada BEST Balıkesir Koçu Mete Babaoğlu'na 3 müsabakadan men ve 7 bin lira para cezası verdi. BEST Balıkesir Basketbol takımı Gaziantep Basketbol müsabasında 88-80 mağlubiyeti sonrası Baş antrenör Mete Babaoğlu ile yollarını ayırmıştı.

Hüseyin Tokmak