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Babası sabah uyardı, hukuk öğrencisi kazada hayatını kaybetti

Bursa'da okul inşaatına uçan otomobilde hayatını kaybeden kişinin 22 yaşındaki hukuk öğrencisi Ahmet Bera Akyar olduğu ortaya çıktı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan ve teşkilatın sevdiği baba Ramazan Akyar'ın oğlunu sabah evden çıkarken dikkatli olması konusunda uyardığı ortaya çıktı.

Babası sabah uyardı, hukuk öğrencisi kazada hayatını kaybetti

19 Ocak 2017 11:29

Alınan bilgiye göre, kaza saat 09.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. Sinandede Caddesi'nden aşağıya doğru inen Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Ahmet Bera Akyar'ın kullandığı 16 BB 230 plakalı otomobil, başka bir araca çarparak Emek İlkokulu inşaatının bulunduğu temele uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya uçan otomobil takla attı.
112, AFAD ve UMKE ekipleri de olay yerine gelerek hayatını kaybeden genç öğrenciyi araçtan çıkardı. Hukuk öğrencisinin cansız bedeni hastaneye kaldırılırken, acı haber ise meslektaşları tarafından Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan baba Ramazan Akyar'a güçlükle verildi. Hastanede meslektaşlarının teselli ettiği polis Ramazan Akyar, metanetiyle dikkat çekerken, "Sabah evden çıkarken yol çalışmasına ve trafiğe dikkat etmesini söyledim. Rabbimin verdiği emanet buraya kadarmış" dediği öğrenildi. 

Uğur Uslubaş

Etiketler: bursa, hukuk öğrencisi, kaza


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