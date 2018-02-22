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Babası tarafından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde emekli albay, tartıştığı oğlunu başından silahla vurup ardından intihar etti. Hastanede tedavi altına alınan oğlu da yaşam mücadelesini kaybetti.

Babası tarafından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti

22 Şubat 2018 22:28

İddiaya göre, bugün sabah saatlerinde 57 yaşındaki Ahmet T. tartıştığı 29 yaşındaki oğlu Çağlar T.’yi silahla vurup, daha sonra aynı silahla kendini vurarak intihar etmişti. Çağlar T., yaşanan bu olayın ardından ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çağlar T., akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Baba ve oğlun cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay geçmişi

Olay, sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi 46. Sokak numara 12'deki 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Emekli Albay Ahmet T. (57) ile sivil eğitim kursu alan ve tenis hocalığı yapan oğlu Çağlar T. (29), sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile baba-oğul boğuşmaya başladı. İddiaya göre, silahı ile oğlunun başına bir el ateş eden Ahmet T., daha sonra da kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi. Silah sesleri üzerine apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Ahmet T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çağlar T. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: albay, İzmir

 

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