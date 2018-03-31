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Babası ve amcasına kürek, keser ve bıçakla saldırdı

Konya’nın Kulu ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen genç, babasıyla amcasını kürekle darp ederek bıçak ve keserle yaraladı.

Babası ve amcasına kürek, keser ve bıçakla saldırdı

31 Mart 2018 12:57

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve bunalıma giren 20 yaşındaki E.G, henüz bilinmeyen bir sebeple eline geçirdiği kürekle babası B.G. (40) ve amcası M.G’yi (60) darp etti. Daha sonra evlerinden eline bıçak ve keser alan genç, babası ve amcasını çeşitli yerlerinden yaraladı. Evden gelen feryat ve imdat seslerini duyan komşuları durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. E.G.’yi yakalayarak ellerini bağlayan vatandaşlar, zanlıyı jandarmaya teslim etti. Yaralanan baba ve amca ambulansla kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Ömer Keleş

 

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