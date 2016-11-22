Maltepe'de babası Osman Kurdaş'ın iş yerine bomba göndererek 3 kişinin yaralanmasına sebep olan Ali Can Kurdaş nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kurdaş savılık ifadesinde babası kendisine ilgi göstermediği için bomba gönderdiğini söyledi.

Maltepe'de babası Osman Kurdaş'ın iş yerine bomba göndererek 3 kişinin yaralanmasına sebep olan Ali Can Kurdaş emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Alican Kurdaş, "tasarlayarak, yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle, üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi. Kurdaş savcılıkta verdiği ifadesinde babasının kendisine ilgi göstermediğini ve babasına uyarı olarak bomba yapıp gönderdiğini söyledi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Alican Kurdaş, "tasarlayarak, yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle, üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

“Babam bana bağırıyordu, sevgi ve şefkat göstermedi”

Babasına bomba göndererek 3 kişinin yaralanmasına sebep olan Bilgisayar Mühendisi Alican Kurdaş, savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etti. Kurdaş, çocukluğundan itibaren anne ve basının kavgalarına şahit olduğunu ve bundan 7-8 yıl öncede anne ve babasının boşandığını söyledi. Babsının kendisine ilgi, sevgi ve şefkat göstermediğini söyleyen Kurdaş, “Yaklaşık 6-7 yıl önce de Amerika’ya giderek bilgisayar mühendisliği okudum. 3 yıl önce de Türkiye’ye döndüm. Türkiye’ye döndükten sonra birkaç şirkette iş bulup çalıştım. Bundan 6-7 ay önce de babamın ortağı olduğu Genel Sistem Dizayn A.Ş. isimli şirkette çalışmaya başladım. Babam çocukluğumdan itibaren bana ve kardeşime baba şefkati göstermedi. Bu şirkette çalışmaya başlayarak aramızdaki mesafeyi, kırgınlığı ortadan kaldırabileceğimizi düşündüm. Ancak babam şirkette çalışmaya başladıktan sonra da bana yönelik tavrını değiştirmedi. Çalışanların içinde beni sürekli umursamaz davrandı, bana bağırıyordu. Sevgi ve şefkat göstermedi. Aldığım eğitim gereğince şirketin işine yarayacak birçok proje geliştirmiş olmama rağmen, babamın bana olan tutumu değişmedi. Benim doğum günüm 28 Ekim’dir. Doğum günümü kutladım ancak doğum günümde de babamdan beklediğim ilgiyi göremedim’’ şeklinde konuştu.

Vücut geliştirme sporuyla uğraşırken hazır ilaçların içerinde bulunan maddeleri piyasadan temin ettiğini söyleyen Kurdaş, “Babamın, doğum günümdeki bana ilgisizliği ve daha önceki yaptıkları nedeniyle babamın düşünce tarzını değiştirmeyi düşündüm. Nasıl değiştireceğim konusunda plan yapmaya başladım. Bu kullandığım ilaçlardan düşük dozda bir patlayıcı yapar ve bununla babama uyarı niteliğinde özellikle ses bombası düzeneği şeklinde bir paket hazırlarsam ve daha sonra bunu kendine açıklarsam, bakışını değiştirebileceğimi düşündüm. Olayı benim yaptığım ortaya çıkmasaydı zaten ben kendim açıklayacaktım. Babamın, ‘ben nerede hatalıyım’ diye düşünmesini istemiştim. İnternetten de ses bombasının nasıl yapılacağı konusunda bilgi edindikten sonra bir tahta kutu içerisinde ses düzeneği hazırladım. 14 Kasım günü, hazırlamış olduğum bu düzeneği bir ticari taksi ile babamın iş yerine göndermek istedim ancak ticari taksiler kurye olarak paketi götürmek istemediler. Bunun üzerine ben saat 13.00 sıralarında tanınmamak amacıyla başıma kask geçirerek ve düzeneği yanıma alarak bir ticari taksiye bindim ve işyerine yakın bir yerde indim. Hazırlamış olduğum düzeneği şirketin girişinde bulunan güvenlikçiye teslim ederek, paketin içerisinde motosiklet aksesuarları olduğunu ve Özdemir Osman Kurdaş’a teslim edilmesi gerektiğini söyledim. Şirketin bulunduğu yerden ayrılarak Maltepe’de bulunan evime gittim. Kıyafetlerimi değiştirdikten sonra saat 13.30 sıralarında tekrar şirkete gittim. Kapıdan içeriye girdiğim sırada babamın bulunduğu odadan patlama sesi geldi. Meydana gelen patlamada babamın ve 2 kişinin yaralandığını öğrendim. Benim amacım babamı ya da başka birisini öldürmek değil, bir uyarıda bulunmaktı. Babamın ölmesini isteseydim, hazırlamış olduğum düzeneğin içerisine cam kırıkları ve çivi koyardım. Karışım oranını da yükseltirdim. Ben sadece korkmasını, en kötü ihtimalle yaralanmasını istemiştim. Olaydan hemen hastaneye gittim. Babamı o halde görünce titremeye başladım ve çok üzüldüm. Yaptığımdan pişmanım’’ ifadelerini kullandı.

Cenk İşver