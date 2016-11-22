Maltepe'de 14 Kasım günü babası Osman Kurdaş'ın ortağı olduğu iş yerine kurye kılığında bomnbalı paket bırakan Ali Can Kurdaş'ın yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde elindeki bombalı paketle evinden çıkan Kurdaş, kurye kılığında babasının iş yerine gidiyor. Bombalı paketi teslim ettikten sonra evine geri dönen Kurdaş, üzerini değiştirerek tekrar evden çıkıyor. Motosikletine binerek tekrar patlamanın olduğu iş yerine giden Kurdaş, hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranıyor. Kurdaş günün sonunda polis tarafından hastanede gözaltına alınıyor.

