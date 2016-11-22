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Babasına bombalı paket gönderen zanlı kamerada

Maltepe'de babası Osman Kurdaş'ın iş yerine bomba göndererek 3 kişinin yaralanmasına sebep olan Ali Can Kurdaş'ın yeni güvenlik kamera görüntüleri ortay çıktı.Görüntülerde elindeki bomba ile evinden çıkan Kurdaş, kurye kılığında iş yerine giderek paketi teslim ediyor. Bir süre sonra evine dönerek üzerini değiştiren Kurdaş, hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi patlamanın olduğu yere geliyor.

Babasına bombalı paket gönderen zanlı kamerada

22 Kasım 2016 16:18
Babasına bombalı paket gönderen zanlı kamerada - Tıkla İzle

Maltepe'de 14 Kasım günü babası Osman Kurdaş'ın ortağı olduğu iş yerine kurye kılığında bomnbalı paket bırakan Ali Can Kurdaş'ın yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde elindeki bombalı paketle evinden çıkan Kurdaş, kurye kılığında babasının iş yerine gidiyor. Bombalı paketi teslim ettikten sonra evine geri dönen Kurdaş, üzerini değiştirerek tekrar evden çıkıyor. Motosikletine binerek tekrar patlamanın olduğu iş yerine giden Kurdaş, hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranıyor. Kurdaş günün sonunda polis tarafından hastanede gözaltına alınıyor.
 


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