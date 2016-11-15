Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi 4 Nolu Sağlık Ocağı yakınlarında ikamet eden baba Hamdi İ. ile oğlu Hüseyin İ. (23) arasında bilinmeyen nedenden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyürken babasına kızan Hüseyin İ., odada bulunan sobayı tekmeleyip devirdikten sonra evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede evi tamamen etkisi altına alırken evde bulunan baba Hamdi İ., ile oğlu Hüseyin İ., kendilerini güçlükle dışarıya atarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürürken babasına kızarak evi ateşe veren Hüseyin İ., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir