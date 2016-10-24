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Babasından aldığı motosiklet 14 yaşındaki gencin sonu oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde, babasından aldığı motosiklet ile kaza yapan 14 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti. Gencin ölümü okul arkadaşlarını üzüntüye boğdu.

Babasından aldığı motosiklet 14 yaşındaki gencin sonu oldu

24 Ekim 2016 13:58

Torbalı ilçesinde meydana gelen kazada 14 yaşındaki lise öğrencisi Kadir Öz, babasından aldığı motosiklet ile yolculuk yapmaya çıktı. Bozköy Mahallesi'nden fazla uzaklaşamadan direksiyon hakimiyetini kaybeden genç, kaza geçirdi. Kaskı da bulunmayan genç, düşmenin etkisiyle kafasını yere vurdu. Ağır yaralanan Kadir Öz sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle, ilk olarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne, ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçiren genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sırasına arkadaşları karanfiller bıraktı, gözyaşları sel oldu
Gencin hayatını kaybetmesi, beraber eğitim gördüğü Torbalı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ndeki arkadaşlarını yasa boğdu. Okulda yapılan törende öğrenciler ve okul idarecileri, 14 yaşındaki Kadir'in sırasına karanfiller bırakıldı. Sınıf arkadaşları ise gözyaşlarını tutamayarak, 'Seni unutmayacağız' dedi.

Amede Alpagut

Etiketler: İzmir, motosiklet


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