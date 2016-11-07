Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre şizofreni tedavisi gören 35 yaşındaki Cihan Kibar Seymen, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı babası ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bırakınca iddiaya göre Cihan Kibar Seymen, babası Aziz Seymen'i (63) gözünden bıçaklayarak öldürdü. Baba Seymen olay yerinde hayatını kaybederken, olayın faili olduğu öne sürülen Cihan Kibar Seymen Araklı ilçesinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şükrü Üçüncü