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Babasını gözyaşlarıyla karşıladı

Ağrı’nın Tendürek Dağı’nda çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Adem Akatay’ın naaşı, askeri uçakla memleketi Tokat’a getirildi.

Babasını gözyaşlarıyla karşıladı

16 Eylül 2016 20:48

Ağrı’nın Tendürek Dağı’nda çıkan çatışmada şehit olan 2’si asker 10 güvenlik görevlisinden Uzman Çavuş Adem Akatay’ın naaşı, Erzurum’da düzenlenen törenin ardından TSK’ya ait uçakla Tokat Havalimanı’na getirildi. Şehidi Tokat Valisi Cevdet Can, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Garnizon Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İl Emniyet Müdürü Fikri Yalman, şehidin yakınları ile vatandaşlar karşıladı. Şehidin 16 yaşındaki oğlu Berat Aktan, babasının tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşınan şehidin naaşı, Niksar Belediyesi’ne ait cenaze aracı ile Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehidin cenazesi Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.

Etiketler: ağrı, Tendürek Dağı


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