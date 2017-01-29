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Babasını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de babasını ensesinden vurarak öldüren 24 yaşındaki zanlı adliyeye sevk edildi.

Babasını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

29 Ocak 2017 13:16

Eskişehir’de 26 Ocak tarihinde Sultandere Mahallesi 721’inci Sokak’ta meydana gelen olayda, çiftçilik yapan Rüstem Atıcı (49), yakınları tarafından evinde kanlar içinde bulunmuş, ensesinden ve çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralanan Atıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, onlarca kişinin ifadesini almasının yanı sıra yaklaşık 3 saat kamera görüntüsü izledi. İncelemeler sonrasında ekipler şüphelinin aileden birinin olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, ailede yaptıkları inceleme sonrasında çiftçiyi öldüren şüphelinin oğlu O.A. (24) olduğunu belirledi. Zanlı, ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının olayda kullandığı tüfeğe de el konuldu. Şüphelinin ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve babasını kendisine yaptığı baskılar yüzünden öldürdüğünü söylediği iddia edildi. O.A. bugün adli makamlara sevk edilirken, geriye babasının da yer aldığı aile fotoğrafı kaldı. 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak
 


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