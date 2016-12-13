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Babasını terör saldırısında kaybeden Umut Bulut, Beşiktaş’taki saldırıyı unutmadı

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor heyeti, Beşiktaş’ta geçtiğimiz gün gerçekleşen hain terör saldırısının olduğu yere gitti. Sarı-kırmızılı heyette, babasını terör saldırısında kaybeden Kayserisporlu futbolcu Umut Bulut da yer aldı.

Babasını terör saldırısında kaybeden Umut Bulut, Beşiktaştaki saldırıyı unutmadı

13 Aralık 2016 17:31

Ziraat Türkiye Kupası’nda çarşamba günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor, İstanbul’a geldi. Beşiktaş’ta gerçekleşen terör saldırısının gerçekleştiği noktaya giden Kayserispor heyeti, hain saldırıda hayatını kaybeden şehitleri unutmayarak, saldırının gerçekleştiği noktada dua etti. Sarı-kırmızılı heyette, Ankara Kızılay’daki terör saldırısında babası Kemal Bulut’u kaybeden Umut Bulut da yer aldı.

Bulut: “İnşallah bu olaylar son bulur”
Kayserisporlu futbolcu Umut Bulut, burada yaptığı açıklamada, “Aslında sözün bittiği yer. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, şehitlerimize rahmet diliyorum. İnşallah bu olaylar son bulur. Çünkü gerçekten ocaklar yanıyor. Tabii ki vatanımız, milletimiz herkes çok üzülüyor ama devletimiz gereken mücadeleyi veriyor. İnşallah hep birlik beraberlik içinde olacağız. Biz buraya gelerek, en azından bu duygu düşünceye vesile olduğumuzu düşünüyorum. Vatanımıza, milletimize Allah zeval vermesin. İnşallah bu olaylar son bulur” dedi.

Yıldız: “Bu hain emeller kesinlikle amaçlarına ulaşamayacaktır”
Kayserispor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız ise, “Kayserispor Kulübü olarak yarın oynayacağımız Beşiktaş maçı için buradayız. Burada hain ve kalleş saldırı neticesinde şehit olan emniyet güçleri ve sivil vatandaşlarımızı anmak için burada bulunuyoruz. Hepsinin ruhları şad olsun. Bu hain emeller kesinlikle amaçlarına ulaşamayacaktır. Devletimiz onlara her zaman gerekli cevabı verecek güçtedir” diye konuştu.
Sarı-kırmızılı heyet, edilen dua sonrası konaklayacağı otele geçti.
 

Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası


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