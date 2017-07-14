Diğer
Kategoriler

Babasının aracını kaçırdı, oyun parkına daldı: 1'i ağır 2 yaralı

Kayseri'de babasının aracını kaçıran 14 yaşındaki çocuk direksiyon hakimiyetini kaybederek oyun parkına girdi.

Babasının aracını kaçırdı, oyun parkına daldı: 1i ağır 2 yaralı

14 Temmuz 2017 00:38

Kazada, parkta oynayan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken, çocuğun annesi de kazada yaralandı.  Kaza, TOKİ Demokrasi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasının aracını kaçırdığı iddia edilen Ali Rahman A. (14) 78 AK 115 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek oyun parkına daldı. Kazada, park içerisinde oyun oynayan Sabri Can Y. (4) ve annesi Sibel Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altında sıkışarak ağır yaralanan Sabri Can Y. ve annesi Sibel Y., sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından sokağa dökülen mahalle sakinleri de araç sürücüsünü linç etmek istedi. Polis ekipleri mahalle sakinlerini dağıtmakta güçlük çekti. Kazaya karışan araç, yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.
Araç sürücüsü 14 yaşındaki Ali Rahman A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Ali Göç
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!