Olay, Zonguldak- Ereğli karayolunun Kandilli yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ömer K. (23) yol kenarındaki manavda çalışan madenden emekli babası Hasan K.’nin (64) yanına gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer K., yanında bulunan ekmek bıçağı ile babasını boğazının 4 ayrı yerinden bıçaklayarak öldürdü. Çevredeki vatandaşların olayı haber vermesi üzerine gelen 112 sağlık görevlileri Hasan K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer K. ise olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak Kandilli Jandarma Karakolu’na götürüldü. Olay yerine gelen aile yakınları gözyaşlarına boğulurken, bazıları da sinir krizi geçirdi.

“Annem huzura kavuşsun diye öldürdüm”

Cinayeti soğukkanlılıkla itiraf eden Ömer K., babasının sürekli alkol alıp annesine kötü davrandığın ı belirterek, “Annem huzura kavuşsun diye öldürdüm” dediği öğrenildi. Annesi ile birlikte ağabeyinin yanında kalan Ömer K.’nin babası ile sürekli tartışma yaşadığı iddia edildi.

4 çocuk babası Hasan K.’nin eşi ve çocuklarından ayrı Kandilli Beldesi Gökçeler Mahallesi’nde tek başına yaşadığı belirtildi. Hasan K.’nni eşi Emine K.’nin ise şeker ve tansiyon hastalığından dolayı sabah saatlerinde geldiği hastanede yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

Hasan K.’nin çalıştığı iş yerinin sahibi Yalçın Duman, "Çocuklarıyla arası açıktı. Bugün güle oynaya yanıma geldi. 'Hanımı yanıma alacağım. Çocukları istemiyorum' dedi. Eşini hastaneden çıkaracaktı. Hatta bu yüzden para verdim ona. Ondan sonra bu olay olmuş" dedi.

Oğlu tarafından öldürülen Hasan K.’nin cenazesi otopsi için üzere Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Ömer K. ise gazetecilerin “babanı niye öldürdün” sorusunu yanıtsız bıraktı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma devam ediyor.

Vedat Kılıç