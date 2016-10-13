

Olay gece saat 01.30 sıralarında Rafet Paşa Mahallesi 5244 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesi ile birlikte kalan 21 yaşındaki Barış K., hava almak için balkona çıktı. 4’üncü katta bulunan balkondan dengesini kaybederek bahçeye düşen Barış K.'yı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Barış K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Babasının doğum gününde hayatını kaybetti

Oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Barış K.'nın babasının doğum günü olduğu ve eve geç gelen Barış K.’nın, babasının doğum gününü kutladıktan sonra hava almak için balkona çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Abdülaziz Baydilli