Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor kalecisi Ömer Faruk Karaman, Ziraat Türkiye Kupası’nda rakibi olan babası Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman’ın maç öncesi elini öperek başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu maçında Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor’u konuk etti. Mümin Özkasap Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda taraftarda takip etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un genç kalecisi Ömer Faruk Karaman, maçtan önce Çaykur Rizespor’u çalıştıran babası Hikmet Karaman’ın yanına giderek elini öptü. Baba oğul birbirlerine başarı diledi. Karşılaşma 2-4 Çaykur Rizespor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.