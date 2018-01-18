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Babasının fotoğrafına son bakışı yürekleri yaktı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde düşen askeri uçağın pilotu Şehit Binbaşı Ümit Karamustafa’nın(39) tabutuna sarılı Türk bayrağı ve fotoğraf Bakanlar Canikli ve Kurtulmuş tarafından yakınlarına teslim edildi. Şehidin kızı Öykü’nün babasının fotoğrafına son bakışı yürekleri dağladı.

Babasının fotoğrafına son bakışı yürekleri yaktı

18 Ocak 2018 19:00

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde eğitim uçuşu sırasında CN-235 CASA tipi uçağın düşmesi sonucunda şehit olan uçağın pilotu Binbaşı Ümit Karamustafa için Ordu’nun Fatsa ilçesinde 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi. Burada binlerce vatandaşın katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı son yolculuğuna uğurlandı. 

Bakanlar takdim etti

Cenaze törenine katılan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, şehidin tabutuna sarılı Türk bayrağı ve fotoğrafı ile Kur’an-ı Kerim’i şehidin yakınlarına takdim etti. Şehit pilotun 11 yaşındaki kızı Öykü Karamustafa, Bakan Canikli’nin elinden aldığı babasının fotoğrafına gözü yaşlı bir şekilde bakması herkesi duygulandırdı.  

 

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