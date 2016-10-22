Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Babasının ihbarı ile yakalanıp DAEŞ'e sempati duyduğu iddiasıyla tutuklanan genç beraat etti

Babasının ihbarı ile yakalanıp DAEŞ'e sempati duyduğu iddiasıyla tutuklanan genç beraat etti

Bursa’da babasının ihbarı sonrasında DAEŞ ile alakalı yaptığı paylaşımları ve sempati duyduğu iddiasıyla tutuklanan genç delil yetersizliği sebebiyle beraat etti.

Babasının ihbarı ile yakalanıp DAEŞe sempati duyduğu iddiasıyla tutuklanan genç beraat etti

22 Ekim 2016 09:45

Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki M.A.T.'nin babası D.T., DAEŞ'e sempati duyduğu ve canlı bomba olabileceği iddiasıyla oğlunu ihbar etti. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden de DAEŞ ile ilgili paylaşımlarda bulunan genç Kırşehir’den Bursa’ya geldiği sırada Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terminal girişinde otobüste gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen genç tutuklandı.
M.A.T. hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada M.A.T. daha önceki ifadesini tekrarlayarak, “Babam çiftçilik işiyle uğraşıyor. Babam, bana az para verdiği için kendisiyle anlaşamıyorduk. Kendisi pinti birisi, bana iftira atıyor. İ.G. isimli biriyle internetten tanıştım. Kendisi benim Bursa’ya gelmemi kabul etti. Orada iş bulacaktım. Otogara geldiğim sıra girişte beni polis yakaladı. Adana’da polis beni akıl hastanesine götürmüştü. Oradan bana ilaç verdiler. Ben o ilaçları içince horasanlar görüyorum. O sırada da ilacı içmiştim. Bağırdım, çağırdım. DAEŞ üyesi değilim. Canlı bomba olma durumum söz konusu bile olamaz. 17 yaşında Suriye’ye, 19 yaşında da Bursa’ya gittiğim için baba bana iftira attı. DAEŞ’de Hanzala diye birini tanımam. Sohbetlerine gitmedim. DAEŞ’in görüşlerini kabul etmem. Ben Mucur’da her zaman imamın arkasında namaz kıldım. 55 gündür de ilaçlarımı kullanmıyorum. Kendimi şuanda çok rahat ifade edebiliyorum” diye konuştu.
4 aydır tutuklu bulunan genç son sözü sorulması üzerine, babasıyla cezaevinde barıştığını, tahliye olması halinde cezaevinden çıkar çıkmaz babasının yanına gideceğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanık hakkında ceza verilmesine yeterli delil olmadığından beraatına karar verdi.
 

Ahmet Faruk Çabuk
BURSA 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!