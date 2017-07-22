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Babasının maketini yaptığı otobüsün gerçeğine sünnetinde bindi

Konya’da özel bir otobüs firması, 6 yaşındaki Hüseyin Tunç’un otobüsten sünnet arabası hayalini gerçekleştirmek için bir otobüsü sünnet arabası haline getirdi.

Babasının maketini yaptığı otobüsün gerçeğine sünnetinde bindi

22 Temmuz 2017 22:04

Konya’da yaşayan 6 yaşındaki Hüseyin Tunç’un babasının iş dolayısıyla sürekli il dışına seyahat etmesi nedeniyle bir süre sonra otobüs merakı başladı. Sünnet arabasının otobüs olmasını isteyen küçük Hüseyin’in babası, üzerinde özel bir firmanın adının yazdığı otobüs maketi yaptı. Hüseyin'in ailesi, bir süre sonra otobüs firmasına mail attı. Firma yetkilileri de maile duyarsız kalmadı ve Konya-Safranbolu seferini iptal ederek otobüsü süsleyip küçük Hüseyin'e sürpriz yaptı. Otobüsü evinin önünde gören küçük Hüseyin, çok mutlu olduğunu ve bu sürprizi beklemediğini söyledi.

"Otobüsü süsleterek Hüseyin’i hayallerine kavuşturduk"

Otobüs firmasının Konya Otogar Müdürü Umut Özcan, Hüseyin’in ailesinin yaklaşık 15 gün önce kendilerine mail yoluyla ulaştığını söyledi. Hüseyin’in babasının inşaat mühendisliği yaptığını, sürekli şehir dışı seyahatleri olduğunu ve bu şehir dışı seyahatlerini kendi firmaları ile yaptığını dile getiren Özcan, “Hatta Hüseyin’e maket otobüs yapmışlar. Biz de Hüseyin’in sevineceğini düşündük. Ailesinin de bu durumdan haberi yoktu. Belki onlar da firma yetkilileri umursamaz diye düşündü. Hüseyin’e böyle bir sürpriz yapalım istedik. Otobüsü süsleterek Hüseyin’i hayallerine kavuşturduk. Normal şartlarda bugün bu otobüsün seferi vardı. Ama 6 yaşındaki bir çocuğu mutlu etmek paradan daha değerli” dedi.

“Kendileri de çok duyarlı davrandılar ve jest yaptılar”

Küçük Hüseyin’in babası Mehmet Tunç ise, otobüs firmasından inanılmaz bir jest olduğunu belirterek, “Ben sürekli bu otobüs firmasıyla seyahat yaptığımdan bir ilgisi başladı. Sonra ona kendi imkanlarımızla maket otobüs yaptık. Yaptığımız maket arabalarının resimlerini biz yetkililere mail attık. Kendileri de çok duyarlı davrandılar ve jest yaptılar. Otobüsün geleceğinden benim de haberim yoktu. Eşim bu organizeyi yapmış” diye konuştu.
Sünnet arabası şekline getirilen otobüse binen Hüseyin ve yakınları, konvoy eşliğinde sünnet düğününün yapılacağı salona gitti. 

Barış Gök - Uğur Sarı - Mustafa Beşer
 


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