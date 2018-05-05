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Babasının mezarını ziyaret eden Muharrem İnce: 'Baba bugünü görmeni isterdim'

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, doğduğu köy olan Elmalık köyünde annesinin evini ve babasının mezarını ziyaret etti. Babası Şerif İnce'nin kabrine gelen İnce, "Baba bugünü görmeni çok isterdim" dedi.

Babasının mezarını ziyaret eden Muharrem İnce: Baba bugünü görmeni isterdim

05 Mayıs 2018 15:25

24 Haziran'da yapılacak erken seçimde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, dün akşam saatlerinde geldiği memleketi Yalova’nın Elmalık köyünde kardeşleri, akrabaları ve köy halkı tarafından havai fişeklerle karşılandı. Geceyi köydeki evinde geçiren Muharrem İnce, öğle saatlerinde köy kahvesinde yeniden vatandaşlarla buluştu. Bir süre vatandaşlar ile sohbet eden ve eski anıları paylaşan İnce, köylülerinden oy da istedi. Daha sonra annesi Zekiye İnce’yi evinde ziyaret eden cumhurbaşkanı adayı İnce, annesinin elini öptükten sonra 2016 yılında vefat eden babası Şerif İnce’nin Elmalık köyü mezarlığındaki kabrini ziyaret etti. Babasının mezarının başında dua eden İnce, "Baba bugünü görmeni isterdim" dedi. Muharrem İnce, köydeki evinin önünde ailesi ve akrabaları ile basın mensuplarına poz verdi. 

Ailesini ve akrabalarını tek tek tanıtan Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce'yi medya mensuplarına tanıttığı sırada, "Bahçeli bana laf söylüyor ama ben aslında 35 yıllık ülkücüyüm" demesi gülüşmelere neden oldu. İnce, fotoğraf çekiminin ardından ilk mitingini yapmak için seçim otobüsüyle Yalova meydanına gitti.

Saim Çotuk - Mesut Alan - Samet Doğru 

 

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