Diğer
Kategoriler

Babasının ölümüne 2 saat dayanabildi

Antalya'da ölen babasının acısına dayanamayan 52 yaşındaki oğlu, 2 saat sonra kalp krizi geçirerek öldü. Baba ve oğul bugün yan yana toprağa verildi.

Babasının ölümüne 2 saat dayanabildi

03 Mart 2018 17:51

Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı ilçesinde yaşayan Ahmet Özkan (91), dün saat 15.00 sıralarında yaşlılığa bağlı hastalığı sebebiyle evinde yaşamını yitirdi. Babasıyla birlikte yaşayan evli ve 1 çocuk sahibi emekli Erhan Özkan (52) ise saat 17.00 sıralarında cenaze işlemlerini yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Baba ve oğlun cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri morgdan alınan Ahmet ve Erhan Özkan için Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenledi. Baba ve oğlun cenazeleri öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.  

Etiketler: antalya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç