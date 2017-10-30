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Babasının silahı ile oynayan çocuk ağır yaralandı

Çorlu’da meydan gelen olayda babasının silahı ile oynayan 8 yaşındaki çocuk başından vurularak ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay, Rumeli Mahallesi Ürgüplü Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi.

Babasının silahı ile oynayan çocuk ağır yaralandı

30 Ekim 2017 19:49
Babasının silahı ile oynayan çocuk ağır yaralandı - Tıkla İzle

4 yaşındaki kız kardeşi ile evde oyun oynayan 8 yaşındaki Ö. A. adlı çocuk emekli Orman Muhafaza Memuru olan babası Lütfü A.’nın silahını alarak oynamaya başladı. Küçük çocuğun oyun oynadığı sırada aniden patlayan silahtan çıkan kurşun çocuğun başına isabet etti. Silah sesi üzerine odaya giren anne Gönül A., oğlunu kanlar içerisinde buldu. Olay anında evde bulunan Gönül A.’nın komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Olayla ilgili olarak polis evde bulunan komşularının da ifadesine başvurdu.

8 yaşındaki Ö. A. adlı çocuğun Çorlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki hayat mücadelesi sürüyor. 

Serdar Şahin
 

Etiketler: çorlu, silah

 

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