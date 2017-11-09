Diğer
Kategoriler

Babasının tabutunun yanından bir an bile ayrılmadı

Şile'de yaşanan gemi kazasında hayatını kaybeden ve cenazesi memleketi Eskişehir'e getirilen Nedim Alicem'in 8 yaşındaki oğlu, babasının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.

Babasının tabutunun yanından bir an bile ayrılmadı

09 Kasım 2017 14:04

Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin mürettebatlarından Nedim Alicem'in (38) cenaze namazı bugün kılındı. Batıkent Mahallesi Yunus Emre Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında, Nedim Alicem'in babası Nevzat Alicem, anne Müzeyyen Alicem, kardeşler Murat ve Metin Alicem de yer aldı. Cenaze törenine gelen Nedim Alicem'in 8 yaşındaki oğlu Egehan ise, babasının tabutunun başından ayrılmadı. Soğuk havaya aldırış etmeyen Egehan, cenaze namazı başlayana kadar tabuta sarılarak bekledi. Görenlerin yüreklerini dağlayan anlarda, Egehan tabutun başından ayrılmayı kabul etmedi.
Öte yandan Nedim Alicem'in cenazesi Zincirlikuyu'da bulunan aile kabristanlığına defnedildi. 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Burak Tekin

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç