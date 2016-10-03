Kaza Fethiye-Antalya karayolu Karaçulha Mahallesi mezarlıklar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. idaresindeki bir bankaya ait 06 FN 0683 plakalı zırhlı para nakil aracı, kavşak içinden yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Hüseyin Panaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki kaldırıma kafasını çarpan Panaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Evli iki çocuk babası Panaz'ın cesedi otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

5 yıl sonra babasıyla aynı kaderi yaşadı

Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Panaz'ın babası Durmuş Panaz'ın da aynı yol üzerinde evine giderken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kazanın ardından zırhlı araç sürücüsü Mehmet B. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Yalçın