Diğer
Kategoriler

Babasıyla aynı kaderi paylaştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir bankaya ait para nakil aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazada ölen Hüseyin Panaz'ın babasının da 5 yıl önce aynı yol üzerinde otomobilin çarpması sonucu kaybettiği ortaya çıktı.

Babasıyla aynı kaderi paylaştı

03 Ekim 2016 10:30

Kaza Fethiye-Antalya karayolu Karaçulha Mahallesi mezarlıklar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. idaresindeki bir bankaya ait 06 FN 0683 plakalı zırhlı para nakil aracı, kavşak içinden yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Hüseyin Panaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki kaldırıma kafasını çarpan Panaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Evli iki çocuk babası Panaz'ın cesedi otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

5 yıl sonra babasıyla aynı kaderi yaşadı
Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Panaz'ın babası Durmuş Panaz'ın da aynı yol üzerinde evine giderken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kazanın ardından zırhlı araç sürücüsü Mehmet B. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Murat Yalçın

Etiketler: kaza, muğla


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!