Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, BJK TV’de açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı ekibin renklerine bağladığı Babel, “Gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım sezonun ikinci yarısında benim de yapacağım katkılarla hep birlikte büyük başarılar elde edeceğiz” dedi.

“Büyük başarılar elde edeceğiz”

Beşiktaş’a büyük bir katkı verebileceğine inandığını söyleyen Hollandalı yıldız, “Gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım sezonun ikinci yarısında benim de yapacağım katkılarla hep birlikte büyük başarılar elde edeceğiz. Gerçekten her kulüpte farklı yürür işler. Ama ben de burada büyük bir katkı yapabileceğime inanıyorum. Taraftarlarımıza da şunu söylemek istiyorum; ‘Bazen takımın zorlandığı anlar olur, bazen takımın taraftarın desteğine daha çok ihtiyacı olduğu anlar olur. Biz onlardan iyi günde de, kötü günde de her zaman ellerinde gelen en büyük desteği bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Böyle bir takıma katıldığım için çok mutluyum”

Babel, farklı oyun stillerinde oynamayı benimsediğini aktararak, “Böyle kaliteli bir takıma katıldığım için gerçekten çok mutluyum. Burada benim için çok büyük imkanlar olacak buna inanıyorum, bu tip bir oyun sisteminde. Zaten kariyerim boyunca farklı oyun sistemlerinde, farklı oyun şekillerinde oynamayı öğrendim, farklı oyun felsefelerini benimsemeyi öğrendim” ifadelerini kullandı.

“Kendimi bir takım oyuncusu olarak tanımlıyorum”

Bir kanat oyuncusunun önceliğinin forvete asist yapmak olduğunu söyleyen Hollandalı oyuncu, “Ben hiçbir zaman bireysel hedeflere odaklanan bir oyuncu olmadım. Hiçbir zaman bencil bir oyuncu da olmadım ve kendimi bir takım oyuncusu olarak tanımlıyorum. Kariyerim boyunca çok yakınımdaki insanlarla sürekli olarak bunun tartışmasını yaşadım. Çünkü onlar bana sürekli olarak daha bencil olmalısın diye telkinde bulundular. Bir kanat oyuncusunun önceliği bence forveti beslemektir, asistlerle beslemektir. Gol, bir kanat oyuncusu için bonustur. Bugün modern futbolda kanat forvetlerden sezonda 40 gol atmalarını bekleyebiliyor insanlar. 40 gol atabilirseniz bu muazzam bir şey olur ama bence ana hedef kanat forvet için gol değildir, forveti beslemektir. Gol bunun ekstrasıdır, bonusudur” açıklamalarında bulundu.

"Kafamda hiçbir tereddüt yoktu"

Kasımpaşa’dan ayrıldığı dönemde Beşiktaş ile bir temasının olduğunu dile getiren Babel, “Kasımpaşa’dan ayrıldığım dönemde Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmeden önce Beşiktaş ile bir temas olmuştu. O dönemde bir görüşme olmuştu ama transfer mümkün olmamıştı. Bu defa menajerimle kulüp irtibata geçtiğinde zaten benim kafamda hiçbir tereddüt yoktu” dedi.

"Türk futbolunu takip etmeye devam ettim"

Ryan Babel, Kasımpaşa’dan ayrıldıktan sonra Türk futbolunu takip etmeyi bırakmadığını söyleyerek, “Kasımpaşa’da oynadığım dönemde Beşiktaş’a karşı oynamıştım. Kasımpaşa’dan ayrıldıktan sonra da Türk futbolunu takip etmeye devam ettim. Burada hem Beşiktaş’ın gelişimini hem de diğer kulüplerin, ligin gelişimini. Dolayısıyla birçok bilgiye sahiptim. Bilinmezlik yoktu ve bunun doğrultusunda da bu kararı verdim” şeklinde konuştu.

"Öne çıkan iki özelliğim var"

Hollandalı yıldız, kendisinin birçok pozisyonda görev alabileceğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“Ben çok özel, çok yönlü bir oyuncuyum. Öne çıkan iki özelliğim var. Birincisi hücum gücüm, ikincisi de şut kalitem. Ama 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyorum. Orta sahada da oynayabiliyorum, oyunu tüm yönleriyle okuyan bir oyuncuyum. Önde hücum bölgesinde, sağ tarafta, sol tarafta, forvet arkasında, 10 numara pozisyonunda bütün o pozisyonlarda oynayabiliyorum.”

"Vodafone Arena'nın atmosferinden etkilendim"

Vodafone Arena ile ilgili konuşan Babel, Gaziantepspor maçındaki atmosferden etkilendiğini söyleyerek, “İlk kez Kasımpaşa’da oynadığım dönemde inşaat halindeydi, o zaman görmüştüm. Arabayla geçerken görüyordum. Ama Gaziantepspor maçında yakından görmek gerçekten farklıydı, güzel bir deneyimdi. Takım da kazandı. Atmosfer oldukça güzeldi. Benim için hoş, güzel bir deneyim oldu” ifadelerine yer verdi.

“Baskıyı sonuna kadar hissetmiştik”

Beşiktaş taraftarının maç anında oluşturduğu atmosferin rakip takım üzerinde baskı oluşturacağının altını çizen Ryan Babel, “Özellikle hatırladığım bir tezahürat yok ama maç boyunca gerçekten çok gürültülü olduklarını biliyorum. Benim buradaki ilk deneyimim İnönü’de Liverpool maçıydı. O dönem Liverpool’da oynuyordum. Atmosfer gerçekten muazzamdı ve ciddi bir baskı oluşturmuşlardı. Rakip takım olarak bu baskıyı sonuna kadar hissetmiştik ve Beşiktaş kazanmıştı o maçı. Atmosfer gerçekten unutulmaz” açıklamasını yaptı.

“Quaresma büyük bir oyuncu”

Ricardo Quaresma’nın dünya çapında tanınan bir oyuncu olduğunu vurgulayan Babel, “Kişisel olarak tanışmasak da Ricardo Quaresma’nın kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Büyük bir kariyer, büyük bir oyuncu. Onunla birlikte oynamak gerçekten mutluluk verici olacak” dedi.

