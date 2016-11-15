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Babul Selam Sınır Kapısı'nın yönetimi konusunda anlaşamayan iki grup barıştı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi ve kırsalında iki muhalif grubun Babul Selam Sınır Kapısı'nın yönetimi konusunda anlaşamaması nedeniyle başlayan çatışmalar sona ererek barış sağlandı.

Babul Selam Sınır Kapısının yönetimi konusunda anlaşamayan iki grup barıştı

15 Kasım 2016 13:04
Sınır Kapısı'nın yönetimi konusunda anlaşamayan iki grup barıştı - Tıkla İzle

 Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi ve kırsalında iki muhalif grubun Babul Selam Sınır Kapısı'nın yönetimi konusunda anlaşamaması nedeniyle başlayan çatışmalar sona ererek barış sağlandı.
Dün sabah 05.00 sıralarında Kilis'in karşısında Türkiye'ye 7 kilometre mesafede bulunan Azez ilçesi ve Babul Selam Sınır Kapısı'nı elinde tutan Ahraruş Şam ve Şam Cephesi arasında sınır kapısının yönetimi konusunda başlayan anlaşmazlık nedeniyle çatışma çıkmıştı. 18 saat süren çatışmaların ardından Suriye’deki bazı grupların araya girmesi sonucu barış sağlandığı bildirildi. Gece saatlerinden itibaren ateşkes sağlandığı için sınırda sessizlik yaşanıyor.


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