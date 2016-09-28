Edinilen bilgiye göre, Dilaver Mahallesi, Şehit Ahmet Güntepe Sokak'da oturan Yaşar Köksal (62), tek katlı evinin bacasını temizlemek için çatıya çıktı. Dengesini kaybeden yaşlı adam 2 metre yükseklikten kömürlüğün üzerine düştü. Olay yerine gelen 112 ve Afad ekipleri yardımıyla kömürlük üzerinden sedye yardımıyla indirildi. Sağ ayağı kırılan Köksal'a sağlık ekipleri müdahale etti. Patika yoldan sedye ile 100 metre ambulansa taşınan Köksal, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köksal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sertaç Özdemir